Usa, forte scossa di terremoto a nord della California

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata sulla costa nord della California, vicino la città di Ferndale. Lo riportano i media locali.

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw