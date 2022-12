Terremoto alle isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6

04 dicembre 2022 a

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata alle 8,12 di domenica 4 dicembre in zona Isole Eolie in provincia di Messina. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 chilometri di profondità. Una nuova scossa, di magnitudo 2.0 è stata rilevata pochi minuti dopo, alle 8,18, sempre nella stessa zona ma con epicentro a 6 chilometri di profondità.

A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia alle Isole Eolie (Messina) con magnitudo 4.6, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Dalle prime verifiche effettuate, l’evento - con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano - risulta avvertito dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni.