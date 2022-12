Strage in Canada: uccide cinque vicini che vivevano nel suo condominio

19 dicembre 2022 a

a

a

Un uomo di 73 anni ha ucciso cinque dei suoi vicini che vivevano nello stesso edificio e ne ha ferito un altro in una sparatoria in un sobborgo di Toronto, ha dichiarato la polizia, che ha aperto un’indagine. Anche il sospetto, Francesco Villi, è morto dopo essere stato colpito dalle forze dell’ordine. Era residente nell’edificio di Vaughan, circa 30 chilometri a nord di Toronto.

"Mentre stava per spararmi..." Il racconto di chi ha bloccato il killer di Fidene

Tre uomini e due donne sono morti, ha dichiarato il capo della polizia locale Jim MacSween, mentre si cerca di identificare il movente dell’omicidio. "Tutte le vittime erano residenti nell’edificio", ha detto, sottolineando che tre di loro facevano parte del consiglio di amministrazione del condominio. "Siamo veramente scioccati e dispiaciuti che un simile incidente sia avvenuto nella nostra zona", ha detto, definendolo un "incidente straziante". I loro corpi sono stati trovati in tre appartamenti dell’edificio. Anche una donna di 66 anni è stata "gravemente ferita e si trova in ospedale", ha spiegato MacSween, aggiungendo che la sua vita non è in pericolo.

Secondo il Toronto Star, che si è basato su documenti del tribunale, il sospetto aveva una disputa di lunga data con il consiglio di condominio dell’edificio, che aveva chiesto un ordine restrittivo contro il "presunto comportamento minaccioso, abusivo, intimidatorio e molesto" di Villi. Secondo Kristy Denette, portavoce della Special Investigations Unit dell’Ontario, che indaga su tutte le sparatorie con coinvolgimento di agenti, "un agente ha sparato e ucciso l’uomo" in un corridoio. Alle 20 circa, il sospetto è stato dichiarato morto sul posto e sulla scena è stata trovata un’arma semiautomatica. "C’erano diversi morti su diversi piani" dell’edificio, ha aggiunto. Intorno alle 19.20 di domenica, la polizia è stata chiamata per una sparatoria e "quando gli agenti sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a una scena terribile con diverse persone già morte", ha aggiunto MacSween ai giornalisti. Uno degli agenti ha sparato, uccidendo il sospetto al terzo piano dell’edificio. "Alle famiglie e agli amici delle vittime della sparatoria a Vaughan: i miei pensieri sono con voi. Alla persona ferita auguro una pronta e completa guarigioni"», ha commentato su Twitter il primo ministro canadese Justin Trudeau.