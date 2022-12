Commissione d'inchiesta Usa: "Incriminare Trump". Lui attacca: "Canaglie"

19 dicembre 2022 a

a

a

La commissione della Camera dei rappresentanti Usa per l’assalto al Congresso ha votato all’unanimità per raccomandare al dipartimento di Giustizia d'incriminare Donald Trump per incitamento all’insurrezione e altri crimini relativi ai fatti del 6 gennaio. Secondo il rapporto della commissione, Trump ha "influenzato ed cercato di bloccare un processo ufficiale del governo degli Stati Uniti", ha "complottato per frodare gli Stati Uniti, rilasciando in modo illegale false dichiarazioni al governo federale" e ha "assistito e partecipato ad un’insurrezione contro gli Stati Uniti". Si tratta, tuttavia, di un duro atto d’accusa politico, che rischia di compromettere la candidatura di Trump per il 2024.

“Incapaci contro la pandemia”. Il Congresso Usa spara a zero sui propri servizi segreti

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rifiutò di intervenire per bloccare subito l’assalto al Congresso. E questo motivo lo rende "inadatto a ricoprire l’incarico" alla Casa Bianca. Lo ha detto Liz Cheney, vicepresidente della commissione d’inchiesta della Camera sull’insurrezione del 6 gennaio 2021. "Nessuno - ha aggiunto - che si comportasse in quel modo in un momento come quello può occupare nella nostra nazione una posizione di comando".

Boom di follower, l'account di Trump torna attivo su Twitter

"I Repubblicani e i patrioti di tutto il Paese devono rimanere uniti e forti contro i criminali e le canaglie della commissione non selezionata", così Donald Trump attacca, sul suo social Truth, la commissione d’inchiesta della Camera. "Sarà un periodo buio per la storia americana, ma dopo il buio viene la luce", afferma ancora Trump che poi accusa: "Questi criminali hanno spiato la mia campagna elettorale", scrive a caratteri cubitali. "La commissione non selezionata di mercenari della politica è lo stesso gruppo che ha invitato il falso della Russia - aggiunge l’ex presidente riferendosi al Russiagate - per non nominarne altri. Sono dei vigliacchi codardi - conclude - che odiano il nostro Paese".