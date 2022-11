Viva la libertà anche quando riguarda Trump

Santi Bailor 21 novembre 2022 a

Questa è davvero l'epoca delle contraddizioni del politicamente corretto. Dopo averci per anni assillato con le meraviglie della democrazia della rete e dei social, ecco che come Elon Musk - il nuovo patron di Twitter decide di lanciare un sondaggio online sul social dei cinguettii per far tornare Donald Trump (il cui profilo era stato sospeso), tutti i buoni e giusti son pronti a indignarsi ed a borbottare. Il sondaggio social - cui hanno partecipato con il loro voto milioni e milioni e milioni di persone - si è chiuso con il sì per il ritorno su Twitter di Trump. Musk - che lo aveva lanciato accompagnandolo con la frase «Vox Populi, Vox Dei» (la voce del popolo, la voce di Dio) - ha più volte ribadito la necessità di limitare al massimo i divieti permanenti sul social ma sarà di certo rimasto sorpreso dalla decisione di Trump.

L'ex presidente degli Stati Uniti infatti, seppur soddisfatto per il sì al suo ritorno, ha fatto sapere di non essere interessato a tornare su Twitter, nonostante il nuovo proprietario Musk lo abbia riammesso. E quando era in corso la votazione Trump, dopo aver scritto sul suo social Truth di votare «con positività» agli utenti, ha pure aggiunto di non preoccuparsi perché «non andrò da nessuna parte visto che Truth è speciale». Dovunque vada Trump, resta il fatto che con la sua riammissione Musk ha messo un tassello in più di libertà sui social. Checché ne pensino i buoni e i giusti.