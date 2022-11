Joe Biden compie 80 anni. Il compleanno del presidente più anziano della storia Usa

19 novembre 2022 a

Joe Biden compie 80 anni. Nato il 20 novembre 1942 a Scranton, città operaia della Pennsylvania, il presidente Usa è un veterano della politica e il più anziano nella storia degli Stati Uniti. Noto per le sue gaffe e denominato da Donald Trump "Sleepy Joe", negli ultimi tempi Biden ha saputo riscattarsi incassando una serie di successi. Dalle elezioni di Midterm, in cui i democratici hanno evitato la paventata batosta, alla linea prudente che è stato capace di imporre dopo il caso del missile che ha colpito la Polonia, al primo incontro faccia a faccia con Xi Jinping in occasione del G20 di Bali, in Indonesia, che ha segnato un disgelo con Pechino e un riavvicinamento con i Paesi non occidentali sulla guerra in Ucraina.

Joe Biden ha alle spalle oltre 30 anni da senatore e due mandati da vice di Obama (2009-2017), quella del 2020 per lui è stata la terza corsa per la Casa Bianca, la quarta potrebbe essere nel 2024. La prima volta ci provò lanciandosi nelle primarie Dem nel 1988 ma dovette ritirarsi dopo le accuse di plagio: uno dei suoi discorsi somigliava molto a quello di un laburista britannico. La seconda volta, nel 2008, fu battuto da Obama, che poi lo volle come suo vice proprio perché aveva bisogno di un veterano. Nel 2016 non sfidò Hillary Clinton per la nomination perché ancora molto scosso dalla morte l’anno prima del figlio Beau, procuratore generale del Delaware, per un cancro al cervello.

Non è l’unica tragedia che Biden ha dovuto affrontare. Solo 29enne, nel 1972 perse la prima moglie Nilia e la figlia Naomi in un incidente d’auto, in cui invece sopravvissero, feriti, gli altri due figli, Beau e Hunter. Il secondo matrimonio, con la First Lady Jill, giunse cinque anni dopo, e insieme hanno avuto una figlia, Ashley. Biden è cresciuto in una famiglia cattolica di origini irlandesi della "middle class", con il padre venditore d’auto. La famiglia si trasferì poi in Delaware, dove lui frequentò l’università studiando storia e scienze politiche, prima di diventare avvocato. È proprio in Delaware che Biden, a soli 29 anni, diventò per la prima volta senatore. È stato rieletto sei volte, per 36 anni, e diventato noto per le sue gaffe, come quando chiese a un senatore in sedia a rotelle di alzarsi in piedi.

La sua amministrazione ha suggellato una serie di vittorie legislative negli ultimi mesi, su clima, infrastrutture, espansione dell’assistenza sanitaria, aiuti militari all’Ucraina, anche se ha dovuto fare i conti con un’alta inflazione e la decisione della Corta suprema sull’aborto. «La mia intenzione è di correre di nuovo» per la presidenza, ha dichiarato, ma nel partito democratico ci si interroga se puntare su energie più giovani, soprattutto dopo la decisione della speaker della Camera Nancy Pelosi, 82 anni, di ritirarsi dalla leadership. Secondo un sondaggio AP VoteCast, per il 58% degli elettori non ha la capacità mentale per servire efficacemente come presidente. Si dice che Biden inizi quasi ogni giorno con un allenamento alle 8 del mattino affiancato dal suo personal trainer e fisioterapista. Per il suo compleanno, ha pianificato di festeggiare con un brunch domenicale di famiglia alla Casa Bianca, dopo le nozze sabato della nipote Naomi con il fidanzato Peter Neal. È il diciannovesimo matrimonio negli oltre 200 anni di storia della Casa Bianca, il primo con la nipote di un presidente come sposa.