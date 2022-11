Stati Uniti, bilanci truccati, Donald Trump va a processo

23 novembre 2022 a

a

a

Donald Trump a processo per i bilanci truccati. Il giudice della Corte suprema di Stato di New York Arthur Engoron ha fissato per il 2 ottobre 2023 l’inizio del processo a Donald Trump, la sua compagnia, la Trump Organization, e i tre figli Donald Jr, Ivanka e Eric, accusati di aver truccato il valore delle loro proprietà e di frode fiscale per poter accedere a finanziamenti da centinaia di milioni di dollari da parte delle banche.

Video su questo argomento Usa, la tragedia del 6 gennaio: Serrano racconta l'insurrezione TMNews

La data del processo, che vedrà Trump costretto a presentarsi in aula per testimoniare, cade a soli 13 mesi dalle elezioni presidenziali in cui il tycoon è candidato.