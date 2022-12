Amber Heard paga un milione di dollari a Johnny Depp. Lui dona in beneficenza

19 dicembre 2022 a

Un milione di dollari per mettere la definitiva parola fine alla contesa con Johnny Depp. E' la cifra che Amber Heard pagherà all'ex marito. L'attrice ha annunciato su Instagram di aver raggiunto un accordo con Depp nella causa per diffamazione intentata contro di lei. A rivelare l'ammontare della cifra è il sito di spettacolo Deadline. L'attrice risarcirà l'ex marito solo con un milione di dollari, contro gli 8 dovuti, che lui donerà in beneficenza.

"Per me è importante - scrive Heard - sottolineare che non ho mai scelto questo. Ho difeso la mia verità e per farlo la mia vita, così come la conoscevo, è stata distrutta. Dai social ho avuto la conferma dei modi in cui le donne sono vittime per la seconda volta quando provano a denunciare. Ora ho finalmente l’opportunità di lasciarmi questo alle spalle, ma il mio atto non è una concessione". Nel corso della causa, una giuria della Virginia le ha già imposto di pagare a Depp un risarcimento di 8 milioni di dollari. Adesso Heard sottolinea: Ho il cuore spezzato nel vedere come montagne di prove ancora non fossero abbastanza per fronteggiare il potere e l’influenza sproporzionate del mio ex marito. E sono anche dispiaciuta per quello che questo verdetto significa per le altre donne: è un passo indietro".