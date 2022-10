Amber Heard, fuga a Mallorca e in bancarotta. Com'è ridotta dopo il processo contro Depp

Luca De Lellis 09 ottobre 2022 a

a

a

Un processo che le ha tolto serenità e soldi, precisamente 15 milioni di dollari di risarcimento per diffamazione. Il primo appello della causa impugnata dall’ex marito Johnny Depp è stata una sconfitta sotto tutti i punti di vista per l’attrice statunitense Amber Heard. Quindi la vendita della propria villa californiana e il triste epilogo: la dichiarazione di bancarotta. Così è nata la fuga in Spagna, in particolare sull’isola di Maiorca, nella quale il quotidiano online “Daily Mail” ha rintracciato la protagonista di “Aquaman”. La 36enne texana è riapparsa nell’entroterra dell’isola più grande delle Baleari insieme alla figlia di un poco più di un anno Oonagh Paige.

Secondo quanto trapela dal giornale americano, la Heard risiederebbe nell’arcipelago spagnolo dall’inizio dell’estate, sotto la copertura di un falso nominativo per godere della maggior privacy possibile. E, forse, per ritrovare quel sorriso che durante il procedimento è apparso poche volte sul suo volto. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto le due star di Hollywood è stata la più seguita mediaticamente degli ultimi anni, e ha inciso in modo notevole sulla condizione psicologica di Amber. Il putiferio è nato quando l’ex sposa di “Jack Sparrow” - i due sono stati insieme dal 2015 al 2017 - ha rivelato dei presunti abusi esercitati su di lei dal marito, in un editoriale pubblicato nel 2018 sul “Washington Post”. Da lì l’escalation che ha portato sull’orlo del baratro economico la donna e che, invece, ha restituito a Depp la sua credibilità, almeno secondo quanto stabilito dalla corte del primo appello.

Amber Heard emerges in Spain... five months after her high-profile defamation trial with Johnny Depp https://t.co/0vdRp4WSjz — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 7, 2022

Ancora non è dato sapere se Amber Heard è intenzionata a riportare il processo in aula, anche perché la situazione finanziaria potrebbe peggiorare ulteriormente. La certezza è la sua volontà di rifarsi una vita lontana dai riflettori, almeno per il momento, nella quale l’unico “centro di gravità permanente” è sua figlia Oonagh.