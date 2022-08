Johnny Deep-Amber Heard, l'attrice dichiara bancarotta e vende casa per pagare i debiti

01 agosto 2022 a

a

a

Amber Heard non sarebbe in grado di pagare i 10 milioni di dollari di danni all'ex marito Johnny Depp. È la cifra da capogiro che i giudici della corte di Fairfax, in Virginia, hanno condannato a pagare all'attrice, ritenuta colpevole di diffamazione nei confronti dell'attore dei Pirati dei Caraibi. Secondo quanto riportano diverse indiscrezioni della stampa adesso la Heard avrebbe dichiarato bancarotta e messo in vendita la sua casa di Yucca Valley, in California. Inoltre l'attrice deve pagare una parcella salatissima anche ai suoi legali.

Kate Moss scagiona Johnny Depp, la testimonianza a sorpresa nel processo



Subito dopo il verdetto è partita una battaglia a suon di ricorsi tra i due divi di Holliwood. I legali di Amber Heard hanno fatto immediatamnete ricorso, poi respinto dai giudici, per una serie di anomalie riscontrate nel corso del processo. A quel punto, i legali dell'attrice hanno tentato un nuovo ricorso sulla base del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che tutela la libertà di espressione. Ma Johnny Depp non è rimasto a guardare e ha deciso di passare al contrattacco presentando a sua volta un ricorso. "Se la signora Heard è determinata a continuare il tutto facendo appello al Primo Emendamento, il signor Depp presenterà un ricorso simultaneo per garantire che la Corte d'Appello consideri l'intero caso e tutte le questioni legali pertinenti" avevano dichiarato i legali dell'ex pirata dei caraibi. Detto, fatto. Sarebbe partita così la contro causa che chiede di annullare la condanna a due milioni di dollari che il divo dovrebbe pagare all'ex moglie, per le parole dette da uno dei suoi avvocati, che aveva definito "un imbroglio" le accuse della donna.

Depp dimentica il processo contro Heard e ora rischia di saltare il verdetto





Pochi giorni dopo la vittoria in tribunale si era ipotizzato che Johnny Depp potesse rinunciare ai soldi che la ex moglie è stata condannata a pagare a patto che lei avesse rinunciato a sfidarlo di nuovo in appello e a riaprire il caso. Ma così non è stato. E adesso per Amber Heard si mette davvero male.