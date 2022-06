Mossa ad effetto di Johnny Depp: potrebbe rinunciare agli otto milioni di dollari dovuti da Amber Heard

09 giugno 2022 a

Johnny Depp e il gesto sorprendente dopo la vittoria in tribunale nel processo per diffamazione intentato contro l’ex moglie Amber Heard. Camille Vasquez e Benjamin Chew, legali del celebre attore, hanno annunciato a Good Morning America un possibile sviluppo della vicenda giudiziaria che ha tenuto incollati agli schermi milioni di fan della coppia: “Depp potrebbe rinunciare agli 8 milioni di risarcimento della Heard. Johnny si sente come se gli fosse stato tolto il peso del mondo da sopra le spalle. Non sorrideva così da sei anni”. Una vittoria morale che varrebbe più del puro risarcimento economico.

“Heard - hanno spiegato ancora gli avvocati - non ha convinto la giuria perché a differenza di Johnny, che ha parlato con sincerità anche dei suoi problemi con alcol e droga, non si è presa la responsabilità di nulla. Non si trattava di soldi per il signor Depp, quanto di riabilitare la sua reputazione e così è stato. È stata una vittoria totale per Johnny”.

