Corea del nord lancia due missili balistici nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici riprendendo così i test nelle acque al largo della costa orientale. Lo affermano funzionari della Corea del Sud e del Giappone. Si tratta del test in un mese - viene spiegato - che arriva due giorni dopo l’annuncio di «un test chiave» per la realizzazione del «più potente missile balistico intercontinentale in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti». Il lancio dei due missili nordcoreani è stato rilevato dall’esercito della Corea del Sud. È stato riferito che i missili sono stati lanciati a circa 50 minuti di distanza. Il Joint chiefs of staff della Corea del Sud ha affermato che l’esercito ha rafforzato la sorveglianza e si tiene pronto in stretto coordinamento con gli Stati Uniti. I funzionari giapponesi hanno affermato che i due missili sono caduti nelle acque tra la penisola coreana e il Giappone, e che non sono stati segnalati feriti o danni a navi. Il viceministro della Difesa giapponese Toshiro Ino ha detto che entrambi i missili hanno percorso una distanza di 500 chilometri a un’altitudine massima di 550 chilometri. Inoltre sono state rivolte critiche alla Corea del Nord per aver minacciato la sicurezza del Giappone, della regione e della comunità internazionale.

Negli ultimi mesi la Corea del Nord ha testato una serie di missili balistici con capacità nucleare, incluso il lancio del mese scorso del Hwasong-17 ICBM a combustibile liquido, progettato per trasportare più testate. All’inizio di quest’anno, la Corea del Nord ha testato «una serie di altri missili a un ritmo record, nonostante le difficoltà economiche legate alla pandemia e le pressioni degli Stati Uniti per frenare il suo programma nucleare». In reazione alle attività di test della Corea del Nord, le forze armate sudcoreane e statunitensi hanno ampliato le loro esercitazioni regolari e ripreso gli addestramenti anche con il Giappone.