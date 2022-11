Quanto nucleare ha la Corea del Nord, Kim Jong un avverte e il mondo trema

19 novembre 2022 a

a

a

La tensione è alle stelle. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Kcna il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha avvertito il mondo: "Pyongyang risponderà alle minacce con l'uso di armi nucleari". La notte scorsa Pyongyang ha effettuato un altro test, lanciando un missile balistico intercontinentale che è caduto nelle acque del Mar del Giappone. Dura la condanna degli Usa e dei Paesi della regione

Le gioie della genitorialità: Kim Jong Un ha portato la figlia di nove anni a vedere un missile balistico.

(vedrai che botte per l ultimo dell anno ) pic.twitter.com/UuKY1vjKmZ — Lredl3 (@lredl3_) November 19, 2022

Poi il dittatore ha fatto una cosa che non era mai accaduta prima: si è voluto presentare al lancio con la figlia, della quale non si sa nulla. L'agenzia di stampa statale Kcna si è limitata a riferire che Kim "ha supervisionato di persona" il lancio "insieme alla sua amata figlia e alla moglie", la first lady nordcoreana Ri Sol-ju, senza fornire ulteriori dettagli sulla giovane.

I media statali nordcoreani raramente trasmettono informazioni sui parenti stretti della dinastia Kim, che governa il Paese con il pugno di ferro dagli anni '40. Questa figlia di Kim Jong-un non fa eccezione, dal momento che la propaganda ufficiale non aveva mai nemmeno riconosciuto la sua esistenza prima.