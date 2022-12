Qatargate, accordo a sorpresa tra socialisti e popolari: la casta si blinda sullo scandalo

16 dicembre 2022 a

Lo scandalo Qatargate rischia di travolgere tutti all’interno del Parlamento europeo ed è dalla convinzione che non ci possano essere certezze su nessuno che nasce l’intesa tra i popolari del Ppe e i socialisti del Pse. Come spiega Repubblica il terrore è diffuso a Bruxelles, con l’Unione Europea che rischia di affondare. Ieri è andato in scena un incontro tra Stefan Lofven e Manfred Weber, leader dei due schieramenti: “I Popolari non attaccheranno il Pse sull'inchiesta. Distingueranno le responsabilità politiche da quelle personali. Non è una cosa da poco. C’è il pericolo che le indagini dei magistrati tocchino anche il loro partito. Nessuno, insomma, può escludere che il ‘caso’ possa andare oltre l'esclusiva socialista. Un modo, dunque, per ammettere che tutti si possono ritrovare sulla stessa barca”.

Il Qatargate è stato sulla bocca di tutti anche nel Consiglio europeo di ieri, con l’incubo di un possibile allargamento dell’inchiesta. “C’è il rischio che il colpo alla credibilità dell'Eurocamera possa minare nel complesso la reputazione di tutte le istituzioni Ue diventa una sorta di fantasma”. Non aiuta di certo la fuga di notizie, smentita dalla magistratura, del presunto coinvolgimento di una sessantina di deputati. Un numero elevato e si teme che l'inchiesta possa riguardare anche esponenti della Commissione europea. A Bruxelles si trema e non si dorme di notte.