Joe Biden per l'Africa: deve entrare nel G20 e nel Consiglio di sicurezza Onu

Usa for Africa. Il presidente Usa, Joe Biden, ha rilanciato l’appello alla riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu affinché l’Africa abbia una «rappresentanza attiva» nell’organismo. Intervenendo nella sessione dedicata ai leader del vertice Usa-Africa in corso a Washington, il presidente ha anche chiesto che l’Unione Africana sia «membro permanente» del G20. L’Africa, ha detto il presidente, deve essere presente in «ogni stanza» nella quale si decidono le sorti del mondo.

Biden-Macron nello studio Ovale: "Conferenza internazionale di pace a Parigi"

Gli Stati Uniti, ha ribadito Joe Biden, sono «completamente» dalla parte dell’Africa e «con l’Africa». Il presidente ha inoltre confermato l’impegno di 55 miliardi di dollari per l’Africa nei prossimi tre anni, sostegno dell’Agenda 2063 dell’Unione africana, e si è detto «ansioso» di visitare il continente.