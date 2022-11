Usa, Joe Biden riunisce la famiglia: in arrivo la candidatura alle elezioni del 2024

26 novembre 2022 a

Il conto alla rovescia è cominciato nella quiete di Nantucket, l’isola davanti alla costa del Massachusetts dove la famiglia Biden è in vacanza. Il presidente Joe Biden e la moglie Jill hanno cominciato ad analizzare seriamente i pro e i contro di una candidatura alla ricerca del secondo mandato alla Casa Bianca. La decisione non verrà presa in questi giorni ma è da giovedì, riportano i media americani, che la questione viene analizzata ogni giorno in famiglia. I consiglieri spingono per la candidatura. Secondo il sito Bloomberg l’annuncio finale è considerato solo una formalità: sarà Biden 2024. La fonte della notizia non è un aspetto secondario: i Biden sono ospiti in una residenza che appartiene proprio al co-fondatore di Bloomberg David Rubenstein, grande amico della coppia presidenziale. «Si candiderà - dice Michael LaRosa, ex consigliere della first lady - non vedo chi altri potrebbe farlo. Il presidente ha dimostrato di non essere solo un ottimo politico in campagna, ma anche uno che fa seguire i fatti». Anche questo non è un punto di vista secondario. LaRosa è ancora legato alla First lady, è possibile che ne conosca gli umori, ben sapendo quanto il giudizio di Jill sia stato decisivo nella candidatura nel 2019. La decisione verrà presa in questo mese, quello dedicato tradizionalmente alla famiglia, che si è aperto con la festa di Thankgsiving e si chiuderà con quella di Natale. A gennaio verrà fatto l’annuncio.

«La mia intenzione - aveva detto il presidente a inizio novembre - è quella di correre di nuovo. Ma sono rispettoso del destino. E alla fine penso che questa sarà una decisione presa in famiglia». I Biden passano ore camminando lungo la spiaggia, andando nei ristoranti del posto e facendo un po’ di shopping. Con loro ci sono i figli Ashley e soprattutto Hunter, il punto debole della questione, quello che sarà nei prossimi due anni il bersaglio di un’inchiesta dei Repubblicani alla Camera. Questo è un elemento che i Biden valuteranno con grande attenzione: fare campagna elettorale con lo stillicidio delle notizie riguardanti il figlio, dalle controverse consulenze in Ucraina e in Cina all’ipotesi di evasione fiscale, potrebbe essere molto faticoso. Biden vuole mettere in chiaro in famiglia che stavolta non sarà in discesa come nel 2020. Servirà grande compattezza.

In più c’è il fattore età: Joe ha compiuto domenica 80 anni, traguardo che fa di lui il primo presidente ottuagenario della storia americana. Farebbe campagna a 82 e, se dovesse essere rieletto, lascerebbe a 86. «La sua età un po’ è motivo di preoccupazione», ammette Wendy Beardsley, residente a Nantucket e sostenitrice democratica. I sondaggi segnano un leggero miglioramento, ma restano in calo rispetto a inizio mandato: l’indice di approvazione, secondo la media stilata dal sito FiveThirtyEight, è passato dal 53 per cento del 23 gennaio 2021 al 41,8 del 23 novembre. A favore della candidatura gioca il momento: il risultato delle elezioni di Midterm hanno rinforzato la sua posizione. L’assenza di un’alternativa pesa: i giornali propongono nomi, ma nessuno convince, dal giovane talento Pete Buttigieg alla stessa vicepresidente Kamala Harris, dalla senatrice Amy Klobuchar alla governatrice del Michigan Gretchen Whitmer. Biden è pronto al passo decisivo, sempre tenendo conto dell’opinione della moglie, il vero ago della bilancia della questione.