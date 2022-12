Accesso illimitato al mercato europeo per la Qatar Airways. Ecco a cosa sono servite le tangenti di Doha

L'indiscrezione di Politico.eu su quell'accordo firmato dai vertici comunitari nell'ottobre 2021

Un accordo per concedere alla Qatar Airways l'accesso illimitato agli aeroporti e al mercato dei cieli europeo. E' stato sottoscritto nell'ottobre 2021 e, sebbene non sia ancora in vigore, sarebbe stato proprio questo accordo il fine (o uno dei fini) delle tangenti partite da Doha in direzione di diversi europarlamentari.

Arriva a una svolta il cosiddetto "Qatargate". Secondo il portale Politico.eu, infatti, il Qatar sarebbe riuscito a influenzare quei negoziati che tanto fecero infuriare le compagnie e i sindacati europei. Allora i vertici comunitari si difesero dicendo che l'intesa avrebbe portato vantaggi a entrambi i contraenti. Questo perché anche le compagnie europee avrebbero avuto accesso illimitato al mercato del Qatar. Peccato che su un piatto della bilancia fosse messa la clientela europea (450milioni di persone), sull'altro quella qatariota (meno di tre milioni di persone). Uno scambio decisamente poco equo.

Non a caso, apprese le notizie, il gruppo parlamentare Left ha chiesto di invalidare immediatamente quell'intesa. Si vedrà.