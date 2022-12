Ucraina, "più della metà del territorio riconquistato ai russi": la mappa della guerra

05 dicembre 2022 a

L’Ucraina ha liberato circa il 54% del massimo territorio occupato dalle forze russe dopo l’invasione del 24 febbraio scorso. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa britannico, allegando la relativa mappa. La Russia, si legge ancora, controlla circa il 18% del territorio riconosciuto internazionalmente dell’Ucraina, comprese le aree del Donbass e la Crimea sotto il controllo di Mosca dal 2014.

Ukraine has liberated around 54% of the maximum amount of extra territory Russia seized since 24 Feb 2022.



Russia now controls around 18% of internationally recognised areas of Ukraine, including the Donbas and Crimea regions under Russian control since 2014.#StandWithUkraine pic.twitter.com/hUJmVhyRd2 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 5, 2022

La società elettrica Ukrenergo ha avvertito che saranno attuati blackout di emergenza in tutte le regioni ucraine a causa della nuova ondata di attacchi russi alle infrastrutture. «A causa delle conseguenze dei bombardamenti... per mantenere l’equilibrio tra la produzione e il consumo di elettricità, sarà introdotto un regime di spegnimento di emergenza in tutte le regioni dell’Ucraina», ha fatto sapere l’operatore ucraino, precisando che la priorità sarà data alle «infrastrutture critiche». «La situazione è difficile, ma sotto controllo», ha aggiunto Ukrenergo, sottolineato però che «alcune centrali elettriche non saranno in grado di funzionare a pieno regime per un certo periodo». I lavori per ripristinare la rete sono in corso.

