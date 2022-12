Russia, esplosione e morti nell'aeroporto militare. Droni sulla base di Saratov

Tre morti e sei feriti è il primo bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina nell'aeroporto militare russo di Ryazan, 200 chilometri a sud est di Mosca. A riportare la notizia Ria Novosti e la Tass, spiegando che la deflagrazione sarebbe stata causata da una autocisterna carica di benzina.

#Russia Esplosione nella base aerea di Saratov, punto di partenza dei bombardieri strategici utilizzati per gli attacchi sull'Ucraina. Fonti ucraine non ufficiali parlano di un attacco con droni di Kiev. Un'esplosione anche in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca pic.twitter.com/0bn7fFHdI9