Ucraina, Lukashenko vede Shoigu: "Preparativi in corso per l'esercito unico"

"Ci stiamo preparando per un unico esercito. Tutti lo sanno. Non l'abbiamo nascosto. Nel mondo moderno è impossibile nasconderlo". È quello che ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in occasione del suo incontro con il ministro della Difesa russo Serghey Shoigu, come riporta l'agenzia BelTa.

"Omicidio pianificato", atto di accusa a Putin: messaggio finale a Lukashenko

"Penso che il ministro della Difesa bielorusso vi abbia già parlato della situazione in Bielorussia, dell'addestramento, del coordinamento del combattimento delle unità della Bielorussia e della Russia presenti in Bielorussia. Devo dire che ci siamo avvicinati seriamente a questo. Sia i bielorussi sia i russi vengono addestrati... in modo che, se necessario, i nostri primi ranghi - i difensori dello Stato dell'Unione - possano respingere qualsiasi aggressione" ha detto ancora Lukashenko. Il leader bielorusso ha inoltre dichiarato che Minsk è pronta ad adempiere ai propri obblighi derivanti dagli accordi esistenti con la Federazione Russa. “In una parola, tutto ciò che i bielorussi devono fare in base a un accordo aperto e reale, lo faremo. Non ci sono dubbi a riguardo”, ha affermato.