Allarme attacco nucleare in Ucraina: arrivano gli aerei russi col missile Kinzhal

01 dicembre 2022 a

a

a

Un allarme aereo su larga scala è stato annunciato in tutta l’Ucraina dopo che aerei da guerra sono decollati dalla Bielorussia. Lo riferisce Unian spiegando che si tratta di aerei che trasportano missili non intercettabili dalla difesa aerea.

“Un successore, poi...”. I piani di Putin per l'Ucraina: la mossa choc dello Zar

L'allarme riguarda tutto il territorio ucraino, esclusa la Crimea, ed è stato annunciato dopo il decollo di aerei russi da una base in Bielorussia: lo confermano le tv ucraine citando il gruppo di monitoraggio "Belarusian Gayun". Non solo, perché questa operazione fa temere un attacco devastante ordinato da Vladimir Putin.

“Non è cristiano”. La Russia va all'attacco di Papa Francesco: caos in Vaticano

«Decollo MiG-31K dell'aeronautica russa con numero di volo RF-92462», è stato reso noto. Il MiG-31K è un aereo in grado di lanciare il missile ipersonico Kinzhal, che può trasportare testate nucleari e l'antiaerea ucraina non può intercettare. Per questo sono stati annunciati allarmi in tutte le regioni del Paese.