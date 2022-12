Ucraina, 28 attacchi a Kherson, bombardato il centro oncologico

03 dicembre 2022 a

a

a

La Regione meridionale di Kherson è stata bombardata dai russi 28 volte in 24 ore. L'esercito russo ha colpito anche il centro clinico oncologico: lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale Yaroslav Yanushevych, citato da Ukrinform

Navi da guerra russe nel Mediterraneo: "Cariche di missili", scatta l'allarme

“Gli occupanti russi hanno attaccato la regione di Kherson 28 volte. Gli insediamenti pacifici sono stati di nuovo sotto il fuoco nemico. Hanno bombardato il centro oncologico, condomini della città, infrastrutture civili”, ha riferito Yanushevych. L'amministrazione di Kherson intende aiutare i cittadini che abitano sulla riva orientale del fiume Dnipro, sempre sotto occupazione russa, a passare sulla sponda occidentale (conosciuta come riva destra) per fuggire dai sempre più intensi bombardamenti. Secondo il governatore regionale Yaroslav Yanushevych lunedì sarà temporaneamente reovocato il divieto di attraversamento per consentire agli ucraini che vivono dall'altra parte del fiume di passare sull'opposta sponda. "L'evacuazione è necessaria a causa della possibile intensificazione delle ostilità in quest'area", ha scritto sul Telegram il governatore.

Video su questo argomento La Russia sta cercando di radere al suolo Kherson: popolazione in fuga | GUARDA

Dal rapporto dello stato maggiore delle forze armate ucraine pubblicato su Facebook emergono dati inquietanti. "Dal 24 febbraio al 3 dicembre, le forze armate ucraine hanno eliminato circa 90.600 invasori russi, inclusi 510 soldati nell'ultimo giorno". Inoltre, le truppe ucraine hanno distrutto 2.917 (+1 nell'ultimo giorno) carri armati nemici, 5.886 (+3) veicoli corazzati, 1.906 (+1) sistemi di artiglieria, 395 MLRS, 210 sistemi antiaerei, 280 aerei, 263 (+1) elicotteri, 1.572 (+8) UAV tattici-operativi, 531 missili da crociera, 16 navi/imbarcazioni da guerra, 4.472 (+8) veicoli e serbatoi di carburante, 163 unità di equipaggiamento speciale.