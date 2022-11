Perdite russe in Ucraina, l'imboscata del battaglione di Kiev brucia la postazione nemica

Giada Oricchio 30 novembre 2022 a

“Dobbiamo superare quest’inverno, la situazione è difficile, ma stiamo vincendo”. La guerra in Ucraina è giunta al 280esimo giorno e il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto il punto della situazione in un lungo post su Telegram: “Quest’anno la Russia perderà centomila dei suoi soldati e solo Dio sa quanti mercenari. La situazione al fronte è difficile. Nonostante le enormi perdite russe, gli occupanti stanno ancora cercando di avanzare nella regione di Donetsk (5 vittime solo ieri, nda), entrare nella regione di Luhansk, spostarsi nella regione di Kharkiv e stanno pianificando qualcosa nel sud”. La resistenza va avanti: “Non permettiamo al nemico di realizzare i propri obiettivi. L’Ucraina resisterà. E il mondo farà di tutto per garantire che tutti i colpevoli di questa guerra criminale siano assicurati alla giustizia” ha scritto il numero uno del governo di Kiev. Parole che trovano riscontro in alcuni filmati propagandistici pubblicati dal canale Twitter @TpyxaNews dove si vede il battaglione "Skala" colpire e bruciare un posto di osservazione degli invasori nelle campagne meridionali del Paese attaccato da Putin il 24 febbraio scorso.

The 'Skala' battalion burned down the enemy's observation post. pic.twitter.com/HENzKLBGV0 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 29, 2022

In precedenza, Zelensky ha incontrato la cantautrice ucraina, Jamala, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016 e ha affermato: “Per noi è importante superare questo inverno. Possiamo vincere e stiamo vincendo. Ma senza l’aiuto degli Stati Uniti, leader nel sostegno all’Ucraina, di cui avremo bisogno in futuro, non sarebbe stato lo stesso”. Intanto, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, un missile russo ha colpito un sito di distribuzione del gas nel distretto sudorientale di Zaporizhzhia. L’incendio è stato domato velocemente, ma ha lasciato i residenti senza metano.