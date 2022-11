Corea del Sud, Russia e Cina invadono lo spazio aereo. Si alzano i caccia

30 novembre 2022 a

Si alza la tensione nei cieli di Seul. Due aerei da guerra cinesi e sei russi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea della Corea del Sud senza preavviso, spingendo l'Areonautica militare di Seul a far decollare i propri caccia. Lo ha detto il Joint Chiefs of Staff (Jcs) di Seul, come riporta l'agenzia Yonhap. Il Jcs ha affermato che gli aerei da guerra hanno sorvolato la zona di identificazione della difesa aerea, ma non hanno violato l'aria territoriale della Corea del Sud.

Il Jcs ha riferito che alle 5:48, ora locale, due bombardieri cinesi H-6 sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea di Seul da un'area 126 chilometri a nord-ovest dell'isolotto di Ieo, una roccia sommersa a sud dell'isola meridionale di Jeju, per poi lasciarla alle 6:13. Alle 6:44 (ora locale), i bombardieri sono rientrati nella zona di identificazione della difesa aerea da un'area a nord-est della città portuale meridionale della Corea del Sud di Pohang e sono usciti dalla zona alle 7:07. Poi sei aerei russi - quattro bombardieri TU-95 e due caccia SU-35 - così come due bombardieri cinesi H-6 hanno sorvolato la zona da un'area 200 km a nord-est dell'isola di Ulleung a sud alle 12:18 e sono usciti alle 12:36. Cina e Russia sembravano impegnate in un'esercitazione aerea congiunta, hanno detto gli osservatori, come riferito sempre da Yonhap. Gli aerei militari sudcoreani, compresi i jet F-15K, sono stati schierati in una fase tattica contro una potenziale situazione accidentale, secondo quanto spiegato dal Jcs. La zona di difesa aerea non è uno spazio aereo territoriale ma è delineata per invitare gli aerei stranieri a identificarsi in modo da prevenire scontri accidentali.