Chi è re Carlo d'Inghilterra, "cosa lo fa impazzire". Le rivelazioni sul monarca

Alessandra Zavatta 26 novembre 2022 a

a

a

Re Carlo ci tiene alla perfezione e all’ordine. Tanto da cambiarsi d’abito fino a cinque volte al giorno e farsi stirare persino i lacci delle scarpe. Vestirsi, tra l’altro, non è cosa semplice per il monarca. Per togliersi la giacca, infilarsi pantaloni e camice il nuovo sovrano d’Inghilterra, come rivelano i tabloid britannici, vuole essere assistito da ben due valletti. Che non devono fare il minimo errore nella scelta dei colori e degli abbinamenti degli abiti. Inutile dire che i vestiti devono essere perfetti e una piega fuori posto ne scatenerebbe l’ira.

Ognuno ha le proprie manie ma quelle di Carlo III, a quanto pare, sono manie "reali". Decisamente fuori dal comune. Ogni volta che viaggia il nuovo sovrano chiede che il proprio letto, i mobili e persino le fotografie che espone in camera vengano spostati. E i voluminosi bagagli devono arrivare un giorno prima di lui. Chiede anche che la doccia mattutina sia a una certa temperatura, che il tappo della vasca sia sistemato in modo particolare e che l'asciugamano sia posizionato in modo che gli sia più facile prenderlo.

Harry lascia Meghan? Ma cinque giorni fa... Il video prima del dramma

Le eccentricità non arrivano con l’ascesa al trono ma fanno parte della personalità del monarca. Quando era ancora Principe di Galles, Carlo durante un viaggio in Canada pare abbia chiesto di avere nell’edificio che lo avrebbe ospitato per la notte servizi igienici uguali (stessa marca e stesso tipo) a quelli installati nella residenza di Londra. Pretendendo pure la sua carta igienica preferita, Kleenex Velvet. In un’altra occasione avrebbe chiesto addirittura di portare nel viaggio la propria tazza del water. Per pulirsi i denti ha uno speciale assistente incaricato di spalmare il dentifricio sullo spazzolino. Naturalmente deve essere fatto con precisione millimetrica, vietato sbagliare.

Se in pubblico Carlo ha proiettato l’immagine di una personalità severa e austera, nel privato la vita è scandita da piccole, innocenti, ma a volte bizzarre manie di cui i sudditi non sospettavano finché non è salito alla ribalta e, come tradizione vuole, i giornali britannici hanno iniziato a scavare nel privato del nuovo sovrano. La minima violazione dei protocolli riguardanti piccole e grandi cerimonie gli fa perdere le staffe. Così come i cambiamenti nelle abitudini personali.