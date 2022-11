Il principe Harry lascia Meghan Markle, "ma cinque giorni fa..." Il video prima del dramma

26 novembre 2022 a

Tradimenti reciproci, litigi furiosi e voci di divorzio: cosa succede tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle? I duchi di Sussex sono fuggiti dal tritacarne dei mass media britannici, ossessionati dalla monarchia, per finire spolpati da quelli d’Oltreoceano. Sono giorni che le riviste americane e australiane fanno circolare indiscrezioni su dissidi irrecuperabili tra la “principessa di Montecito” - così Meghan è stata soprannominata dai vicini di casa - e il regale consorte “scoronato, ma incornato”.

L’ex attrice vivrebbe una storia clandestina con il corpulento bodyguard Chris Sanchez per consolarsi della doppia vita di Harry che a sua volta avrebbe un’amante fissa super segreta in attesa di un figlio illegittimo. Una dinasty da far impallidire Carlo e Lady Diana con Camilla terza incomoda o l’italico triangolo Totti-Ilary-Noemi.

Eppure solo 5 giorni fa, i Sussex si mostravano sorridenti l’uno a fianco dell’altro: abbracciati rendevano omaggio a Elton John per il suo concerto d’addio. Appena una punta di fastidio da parte di Meghan verso il marito che ha parlato di più (ha ricordato la grande amicizia tra l’artista e la compianta madre) e le ha rubato la scena. Ma la duchessa ha recuperato appoggiando affettatamente la testa sulla spalla di Harry. Dunque, qual è la verità? Fake news? O dissimulano da consumate celebrities in attesa dell’annuncio ufficiale su chi avrà l’affido di Archie e Lilibet, dei cani e delle galline dell’orto? Per ora, se recitano, lo fanno bene.

G.O.