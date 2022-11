Ucraina, disertore russo chiede asilo a Madrid: “Testimonierò contro la guerra”

17 novembre 2022 a

a

a

Un disertore russo è sbarcato all’aeroporto di Madrid e ha chiesto asilo politico alla Spagna, dichiarando di essere pronto a testimoniare contro la guerra in Ucraina in un tribunale internazionale. «La Russia ha iniziato una guerra criminale. Voglio fare il possibile per fermarla», ha detto il 27enne Nikita Chabrin, raggiunto al telefono dal Guardian. Secondo il suo racconto, che il Guardian non ha potuto verificare, l’uomo ha servito per quattro mesi in Ucraina in seno alla 64esima Guardia motorizzata dei fucilieri, un’unità accusata di aver compiuto crimini di guerra a marzo nella regione di Kiev.

Chabrin ha riferito di aver manifestato la sua opposizione alla guerra fin dal primo giorno dell’invasione e di essere stato per questo rimosso dall’incarico di meccanico dell’esercito. «Hanno minacciato di arrestarmi, alla fine mi hanno usato per mansioni di pulizie e caricatore, lontano dal campo battaglia», ha affermato l’uomo, che ha fatto sapere di aver disertato a giugno. A sostegno della sua storia, Chibrin ha portato con sé documenti e foto della permanenza nell’esercito. Una testimonianza che può creare molti grattacapi a Vladimir Putin.