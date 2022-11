Prove di pace in Ucraina. Il piano Usa per finire la guerra: il territorio che passa alla Russia

17 novembre 2022 a

a

a

Dopo la crisi dei missili in Polonia, che non è sfociata con un intervento armato della Nato contro la Russia come chiedeva Volodymyr Zelensky, continuano ad andare avanti le trattative di pace tra Mosca e gli Usa. A Washington sanno che sono loro a dover guidare i negoziati per la fine del conflitto tra Kiev e Vladimir Putin, con in particolare due figure che stanno portando avanti i colloqui tra le due grandi nazioni: il capo della Cia, William Burns, e il capo dell’intelligence russa, Serghei Naryshkin.

Missile in Polonia, Biden furioso con Zelensky per le accuse affrettate

Ma non sono solo loro gli attori protagonisti che stanno cercando di mettere un punto alle ostilità dopo quasi 9 mesi di guerra in Ucraina. “Tra i due si è infilato, come mediatore, anche il segretario stato Vaticano, il cardinale Parolin” la rivelazione di Dagospia, che poi espone il vero nodo che se risolto può portare alla pace: “Gli americani vogliono capire se a Putin può bastare il riconoscimento formale dell'annessione della Crimea per chiudere la guerra”. Negli scorsi giorni i due numero uno dei servizi segreti di Usa e Russia si sono visti in Turchia e continueranno nei prossimi giorni gli appuntamenti per risolvere la questione.