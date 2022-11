Emergenza migranti, Antonio Tajani: all'Europa serve una soluzione comune

14 novembre 2022 a

Antonio Tajani fa il punto sul tema dell'emergenza migranti. Il ministro degli Esteri del governo Meloni è stato a Bruxelles dove ha partecipato al Consiglio europeo degli Affari Esteri. Clima più disteso con la Francia e volontà di cooperazione per trovare una soluzione comunitaria al tema degli sbarchi. «Non siamo entrati nel dettaglio, è stato un dibattito politico sul ruolo che l’Europa deve avere sull’immigrazione. Il tema è stato posto da noi con grande serietà, fermezza e determinazione ma per risolvere il problema, mai contro qualcuno - così il ministro Antonio Tajani - A noi interessa risolvere il problema, settemila chilometri di coste italiane sono una frontiera europea, questo tema deve essere compreso da tutti. Mi sembra che nessuno volesse esacerbare i toni. Noi abbiamo posto il problema. I toni non erano di frattura, mi pare che ci fosse da parte di tutti la volontà di una soluzione europea. Poi c’è chi vuole accelerare e chi no ma la volontà di risolvere è comune».

Tajani ha sottolineato anche il clima più disteso nei rapporti diplomatici tra Italia e Francia. «Ho avuto un lungo colloquio con la ministra degli Affari europei francese», Laurence Boone, «dopo il colloquio Mattarella-Macron, i toni sono stati evidentemente molto sereni rispetto ai giorni passati - prosegue Tajani - È stato un confronto molto positivo, abbiamo parlato della situazione. Le ho detto qual è la nostra posizione, che non c’era nessun intento polemico della Francia. Anche il dibattito è stato molto sereno, anche con l’intervento della ministra francese», ha spiegato.