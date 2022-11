Attentato a Istanbul, Erdogan: attaccovile, gli autori sono in fuga

13 novembre 2022 a

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conferma il sospetto di un attentato terroristico e rivela che una donna avrebbe avuto un ruolo nell’esplosione che ha ucciso almeno 6 persone e ne ha ferite decine nel centro di Istanbul. «Dalle prime indagini si è accertato che alcuni elementi si sono dati alla fuga, in questo attentato abbiamo verificato che una donna ha avuto un ruolo», ha detto Erdogan prima di partire per il G20 di Bali.

«Nessun attacco sarà in grado di spezzare la determinazione e la resistenza della Turchia». Lo ha scritto su twitter Ibrahim Kalin portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «Auguro la misericordia di Dio ai nostri fratelli che hanno perso la vita nell’esplosione e una pronta guarigione ai feriti. L’evento viene esaminato in molti modi e si rivelerà in tutte le sue dimensioni. Nessun attacco spezzerà la determinazione e la resistenza della Turchia», ha aggiunto.