Istanbul, esplosione in pieno centro. Morti e feriti in strada

13 novembre 2022 a

a

a

Sarebbe di 4 morti e 38 feriti il primo bilancio dell’esplosione avvenuta su viale Istiklal a Istanbul. Lo riferisce il governatore di Istanbul Ali Yerlikaya su Twitter precisando che si tratta di prime informazioni e che i feriti stanno ricevendo le cure necessarie. Potrebbe essere una bomba rinchiusa in un sacco la causa dell’esplosione. Lo riporta l’agenzia turca Mynet precisando che le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere usate sulla via, sempre piena di persone e turisti. Una delle ipotesi su cui si stanno concentrando gli investigatori è quella di un attacco terroristico. In ogni caso decine di persone sono rimaste coinvolte nell'attacco nel centro di Istanbul e sul posto sono arrivate ambulanze, pompieri e polizia.

Bomb explodes in #Taksim Square, heart of busiest touristic venues in #Istanbul and #Turkey.

Authorities haven't yet disclosed casualties.



Horrifying, unacceptable, condemned by all means! pic.twitter.com/dKu6e0mzs2 — Fadi Al-Qadi (@fqadi) November 13, 2022

Subito sui social si sono rincorse immagini dell'esplosione. Una fiammata e il botto mentre le persone che passeggiano sul viale Istiklal, si fermano e tornano indietro. Sono alcuni secondi dei primi video che hanno iniziato a circolare sul web, in particolare su Twitter, in merito all’esplosione avvenuta a Istanbul. Altri video mostrano ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine che hanno operato lungo il viale, tra sirene e urla delle persone. In un filmato, postato tra gli altri da Fadi Al-Qadi, avvocato e attivista per i diritti umani, si vedono immagini di persone stese a terra, colpite dall’esplosione.