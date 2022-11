Guerra in Ucraina, scatta il coprifuoco a Kherson. Via allo sminamento

12 novembre 2022 a

Dopo la ritirata della Russia e la riconquista dell’Ucraina le autorità della città di Kherson hanno introdotto un coprifuoco serale e notturno per garantire la sicurezza dei residenti. Ad annunciarlo è stato in un videomessaggio il capo dell’amministrazione militare regionale, Yaroslav Yanushevich: «Il nostro compito è garantire la vostra sicurezza. Pertanto, siamo costretti ad introdurre il coprifuoco a partire da oggi, dalle 17:00. alle 8:00. L’ordine è stato firmato dal capo dell’amministrazione militare della città di Kherson». Yanushevich ha anche avvertito che l’uscita e l’ingresso in città saranno limitati a causa delle operazioni di sminamento.

"Ora Donbass e Crimea". Zelensky vuole mettere in ginocchio Putin

Ma Kiev non cala l’attenzione nella guerra dopo il raggiungimento dell’obiettivo. Yuriy Sak, consigliere del ministro della Difesa ucraino ha lanciato un monito a tutti: «È troppo presto per rilassarsi dopo la liberazione di Kherson. Abbiamo sempre creduto che avremmo liberato Kherson. E pensiamo che ora i russi inizieranno a capire che non saranno mai in grado di vincere questa guerra. Vediamo il panico nei loro ranghi. Vediamo il panico nella loro macchina di propaganda. Certo, questo è un momento molto importante, ma questa guerra è tutt’altro che finita».