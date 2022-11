Zelensky suona la carica: dopo Kherson libereremo Donbass e Crimea

12 novembre 2022 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato su Telegram, si dice euforico per la liberazione di Kherson e annuncia i prossimi obiettivi. "Oggi sentiamo tutti insieme l’euforia. Non so se ci sia una persona che non ha visto il video del nostro popolo a Kherson che incontra i liberatori ucraini. E vedremo molti altri incontri del genere. In quelle città e nei villaggi che sono ancora occupati. Non dimentichiamo nessuno, non lasceremo nessuno indietro", ha detto il leader ucraino.

"Sarà lo stesso a Genichesk e Melitopol. Verremo in tutte le nostre città e nei villaggi del Donbass. Vedremo sicuramente le forze ucraine in Crimea, e ci saranno centinaia di bandiere per le strade il giorno della liberazione - ha aggiunto -. Ringrazio tutti coloro che lottano e lavorano per la vittoria dell’Ucraina, grazie a chi nel mondo ci aiuta. Gloria eterna a tutti coloro che hanno dato la vita per l’Ucraina".

Intanto l’amministrazione degli occupanti russi a Kakhovka ha annunciato l’evacuazione dei suoi impiegati, esortando i civili a fare altrettanto di fronte all’avanzata delle forze ucraine. Ad annunciarlo è stato il capo dell’amministrazione filorussa, Pavel Filipchuk, in un discorso alla popolazione, citato dalla Tass e Meduza. Città dell’oblast di Kherson, Kakhovka si trova sulla riva sinistra (est) del fiume Dnipro, a monte dell’omonimo impianto idroelettrico. "L’amministrazione è oggi l’obiettivo numero uno degli attacchi delle forze ucraine. Quindi, per ordine del governo della regione di Kherson, ci riposizioniamo in un territorio più sicuro e governeremo da lì", afferma su Telegram l’amministrazione filorussa di Kakhovka. L’annuncio dell’evacuazione arriva all’indomani della liberazione della città di Kherson da parte delle forze ucraine, dopo il ritiro dei militari russi. Kherson si trova sulla riva destra del Dnipro più a sud rispetto a Kakhovka.