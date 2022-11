Midterm, trema Biden: Repubblicani verso maggioranza alla Camera, testa a testa al Senato

L'attesa marea rossa non si è veriricata, ma per il presidente Democratico si prospetta un biennio comunque difficile

Per il momento, anche se l’aspettativa è ancora che i repubblicani conquistino la maggioranza alla Camera mentre al Senato è un serrato testa a testa, non si è comunque concretizzata la débacle democratica che in molti avevano preventivato in merito alle elezioni di midterm appena svoltesi negli Usa.

Il partito del presidente in carica, Joe Biden, non resta infatti a mani vuote, mentre i repubblicani possono gioire della vittoria di J.D. Vance in Ohio. I democratici hanno strappato due governatorati ai repubblicani: nel Maryland e nel Massachusetts, dove Maura Healey sarà la prima donna, dichiaratamente lesbica, a capo di uno Stato. Joe Biden l’ha chiamata immediatamente per congratularsi con lei. La 52enne democratica ha battuto facilmente il repubblicano Geoff Diehl, imposto da Donald Trump, in questo stato nel nord-est del paese che era stato guidato per otto anni da un repubblicano, Charlie Baker, che non si è ripresentato. «Sono orgogliosa di essere la prima donna e la prima persona gay ad essere eletta governatore», ha detto Healey a una manifestazione a Boston. «Stasera voglio dire qualcosa a ogni ragazzina e a ogni giovane LGBTQ: spero che questo giorno ti dimostri che puoi essere tutto ciò che vuoi. Stasera abbiamo fatto qualcosa di storico».

Il partito di Biden si è anche risparmiato quello che sarebbe stato un vero e proprio disastro politico mantenendo il controllo dello Stato di New York, dove i repubblicani credevano di poter spodestare il governatore Kathy Hochul. Da sottolineare inoltre, sempre a favore del campo democratico, la conquista di un seggio potenzialmente decisivo per il controllo del Senato, con la vittoria di John Fetterman in Pennsylvania contro un candidato trumpiano, secondo i canali americani Fox News e NBC. «È ufficiale - ha scritto Fetterman poco fa su Twitter - . Sarò il prossimo senatore degli Stati Uniti dalla Pennsylvania. Avevamo scommesso sulla gente della Pennsylvania e tu non ci hai deluso. E non ti deluderò. Grazie».