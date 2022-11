L'Ucraina vuole portare la guerra in Russia: colpiremo i missili iraniani quando partono

07 novembre 2022 a

Colpire i missili nemici, ossia iraniani, direttamente da dove partono: sul suolo russo. L'aviazione ucraina ha comunicato che i sistemi di difesa aerea occidentali appena arrivati ​​aiuteranno ad affrontare la nuova minaccia dei missili balistici acquistati dalla Russia. Secondo Yuriy Ihnat, portavoce dell'Aeronautica ucraina, Kiev potrebbe prendere di mira i missili iraniani nei loro siti di lancio, quindi in territorio russo.

Secondo l'aviazione militare di Kiev i missili "devono in qualche modo essere distrutti, probabilmente da dove vengono lanciati. Perché non abbiamo mezzi efficaci per combattere i missili balistici, a eccezione della loro distruzione nella fase di lancio", ha detto Ihnat, aggiungendo che i missili iraniani hanno "una gittata di 3-700 chilometri, che in linea di principio non creerà nulla di nuovo per l'Ucraina. Penso che sia la leadership militare che i nostri partner stiano cercando modi efficaci per contrastare queste nuove minacce".

Intanto il vice capo dell'intelligence militare ucraina, Vadim Skibitskiy, ha detto all'Economist che è stato già raggiunto l'accordo per la fornitura di missili iraniani alla Russia. "Sappiamo che sono già stati fatti accordi", ha dichiarato Skibitskiy rilanciato da Kyiv Independent. A quanto scrive il settimanale, citando diversi funzionari ucraini, i missili iraniani Fateh-110 e Zolfghar verranno consegnati per via aerea nella Crimea occupata e via mare nei porti russi del mar Caspio.