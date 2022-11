Caldo record, secondo l'Oms nel 2022 sono morte 15mila persone

07 novembre 2022 a

a

a

Allarme caldo in Europa. Nel 2022 almeno 15 mila persone sono morte nel nostro continente a causa del caldo record. Lo ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), precisando che i Paesi più colpiti sono Spagna e Germania.

"Sbalzo termico". Giuliacci stravolge la previsione: quando inizia a fare più freddo

Secondo l’Oms, i tre mesi estivi da giugno ad agosto sono stati i più caldi in Europa da quando si monitora il dato climatico. Le temperature eccezionali hanno portato alla peggiore siccità che il continente abbia registrato dal Medioevo. «Sulla base dei dati nazionali presentati finora, si stima che almeno 15mila persone siano morte specificamente a causa del caldo nel 2022», ha affermato il direttore dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge. «Quasi 4 mila decessi in Spagna, più di mille in Portogallo, più di 3.200 nel Regno Unito e circa 4.500 decessi in Germania sono stati segnalati dalle autorità sanitarie durante i 3 mesi dell’estate», ha aggiunto, avvertendo che queste stime sono destinate ad aumentare man mano che arriveranno dati nazionali sulle «morti in eccesso dovute al caldo».