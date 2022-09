Meteo, ultime piogge e poi quasi estate. Che succede nel weekend

30 settembre 2022 a

Ancora maltempo e piogge ma dal weekend torna quasi l'estate. E' questo che prevedono i modelli climatici per le prossime ore. Al nord si registrano ancora rovesci e temporali. Stessa situazione al centro dove c'è maltempo soprattutto sulle zone tirreniche e in Sardegna. Al sud maltempo sul versante tirrenico. Da sabato 1 ottobre si verificheranno i primi miglioramenti ma assisteremo agli ultimi piovaschi. Poi, da domenica 2 ottobre, la tendenza sarà al tempo soleggiato quasi ovunque con un aumento delle temperature massime fino e oltre i 25-27° C.

Fine di settembre con maltempo, colpa dell’estate 2022 caldissima, iniziata in modo precoce a maggio e con temperature record. I valori medi sono stati secondi di pochi decimi di grado solo all’estate 2003 ma, in pratica, abbiamo vissuto una canicola senza fine. Ricordiamo la tragedia della Marmolada con lo zero termico che spesso ha superato anche la vetta del Monte Bianco, oltre i 4800 metri: in pratica le temperature anche di notte si sono mantenute positive causando una drammatica fusione dei ghiacciai. E mentre i ghiacciai fondevano per il caldo eccezionale del 2022, il mare italiano raggiungeva la temperatura di 30° C come ai Caraibi o sul Mar Rosso: non abbiamo ancora barriere coralline organizzate ma il nostro mare presenta già sembianze tropicali con il riscaldamento globale. Tutto questo lo stiamo pagando in termini di maltempo in queste settimane: il mare è ancora caldo in quanto la capacità termica dell’acqua è elevata e il raffreddamento quindi molto graduale. In altre parole il mare caldo di agosto lo troviamo anche in queste settimane autunnali e, nel contrasto con le prime perturbazioni dal Nord Europa, causa i frequenti nubifragi degli ultimi giorni.

Preparate gli ombrelli, settembre si conclude con la tempesta equinoziale

IlMeteo.it conferma che un mare caldo favorisce un maggior contenuto di vapore nella troposfera: anche nelle ultime ore assistiamo ad un nuovo "atmospheric river" di vapore dal Mediterraneo occidentale: l’"atmospheric river", cioè il flusso di vapore acqueo nei nostri cieli, sta raggiungendo il versante tirrenico con piogge copiose. In sintesi mare caldo, maggiore vapore che da Ovest Sud-Ovest porta nubifragi verso l’Italia. Con l’inizio di ottobre, però, cambierà tutto: una nuova espansione dell’Anticiclone verso il Mediterraneo fermerà l’atmospheric river: l’alta pressione riporterà condizioni più asciutte con tempo stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia da domenica 2 ottobre in poi. Si potrà parlare di ottobrata, nel senso di scampagnata ai Castelli come si dice a Roma? Certamente potremo tornare a godere di temperature intorno ai 25-27° C a Roma ma anche a Milano, baciati da un bel sole: magari faremo di nuovo delle scampagnate dopo un mese di settembre che si è presentato troppo spesso capriccioso e perturbato.