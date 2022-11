Il sottomarino dell'apocalisse arriva nel Mediterraneo: a bordo oltre 150 bombe nucleari

05 novembre 2022 a

Il sottomarino Uss Rhode Island è arrivato nel Mar Mediterraneo. Non si tratta di un mezzo qualunque, ma di uno dei più grandi strumenti di deterrenza atomica in mano agli Stati Uniti. Come rivela Repubblica è giunto a Gibilterra e a bordo ospita 24 missili intercontinentali Trident II, in grado di colpire a 18mila chilometri di distanza a una velocità di 29mila chilometri orari, con ogni razzo che può sganciare fino a quattordici testate nucleari. Il quotidiano lo definisce uno dei “cavalieri dell’apocalisse”: un solo sottomarino su cui dovrebbero essere presenti tra 150 e 200 bombe atomiche.

“Poiché può navigare per mesi in immersione senza venire scoperto, la scelta di mostrarlo testimonia la volontà americana di lanciare un segnale alla Russia sulla guerra in Ucraina” l’analisi fatta sulla scelta di mostrare il sottomarino nucleare a Gibilterra. “La visita rinforza il nostro impegno d’acciaio a sostenere gli alleati nella regione. La sofisticazione, la letalità e la competenza tattica del Rhode Island incarnano la forza e l’efficacia della flotta sottomarina”, le parole del capitano John Craddock, comandante della Task Force 69, che raggruppa i sommergibili in azione nei mari europei.