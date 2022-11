Super-sommergibile nucleare Usa nel Mediterraneo. "Messaggio a Putin"

04 novembre 2022 a

L'USS Rhode Island, potente sottomarino nucleare americano in grado di lanciare missili intercontinentali, è nel Mediterraneo. Si tratta di un vero e proprio strumento di "deterrenza atomica" dal momento che imbarca 24 missili Trident II capaci di colpire bersagli a 18mila chilometri di distanza, anche con testate atomiche.

È uno dei "cavalieri dell'Apocalisse", scrive Repubblica in riferimento ai mezzi sottomarini che rappresentano un deterrente a un attacco nucleare dal momento che dovrebbe ospitare "tra 150 e 200 testate atomiche". Il Rhode Island è emerso tre giorni fa nel porto britannico di Gibilterra e la scelta di farsi vedere "testimonia la volontà americana di lanciare un segnale al Cremlino".

Non solo. Potrebbe non essere l'unico super-sommergibile Usa nelle nostre acque. Un mese fa sempre a Gibiilterra è stato avvistato lo Uss Florida, dotato di 154 missili cruise. Potrebbe essere ancora nel Mediterraneo, così come il sottomarino nucleare russo Severodvinsk, individuato a fine agosto dalla Marina Militare italiana nel Canale di Sicilia. "A bordo non ha testate atomiche, ma una scorta di missili a lungo raggio Kalibr, gli stessi impiegati per bombardare le città ucraine: secondo alcune fonti, sarebbe anche dotato dei nuovissimi missili ipersonici Zircon, contro i quali non esistono difese". Il sospetto della Nato è che non sia mai andato via dalle acque del Mediterraneo.