Ucraina, dietrofront a sorpresa dei filorussi: nessun coprifuoco a Kherson

Dietrofront dei filorussi che governano la regione di Kherson: poco dopo aver annunciato il coprifuoco 24 ore su 24, il vice capo dell’amministrazione regionale filorussa Kirill Stremousov, in un video su Telegram, ha cambiato versione. "Nella città di Kherson non ci sono restrizioni per i residenti che limiterebbero la vita della città. A Kherson, al momento, tutto è sotto il completo controllo delle forze dell’ordine e dell’esercito, la vita va avanti", le sue parole riportate da Ria Novosti.

Non è chiaro il motivo della smentita. Poco prima, come detto, Stremousov aveva annunciato il coprifuoco permanente "per poter difendere la nostra città". Lo stesso presidente russo, Vladimir Putin, in un breve discorso tenuto alla piazza Rossa ddi Mosca aveva evidenziato la necessità di evacuare gli abitanti della regione occupata di Kherson dalle aree dei combattimenti. "Ora, ovviamente, coloro che vivono a Kherson devono essere allontanati dalla zona delle azioni più pericolose", ha detto Putin in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. "La popolazione civile non dovrebbe subire bombardamenti né offensive, controffensive o altre misure relative alle operazioni militari", ha aggiunto.

Sul campo, secondo finti americane, le forze ucraine stanno facendo progressi nel sud e nel nordest, dove stanno respingendo le linee russe. Lo ha riferito il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, rilevando che le linee russe appaiono da giorni "ampiamente statiche". Kirby non ha poi voluto entrare nel dettaglio della situazione specifica a Kherson, preferendo che ne "parli il governo di Kiev".