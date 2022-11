Ucraina, i generali di Putin "vogliono eliminare il capo del gruppo Wagner"

03 novembre 2022 a

a

a

C'è fibrillazione nelle stanze del potere russo. Secondo le élite militari di Mosca c'è un uomo che rischia di conquistare un potere illimitato nella guerra in Ucraina e mettere in ombra il presidente Vladimir Putin. Si tratta del cosiddetto "cuoco dello Zar" Evgeny Prigozhin, ristoratore miliardario e proprietario del terribile esercito privato chiamato gruppo Wagner, a capo di numerose operazioni di guerra in Ucraina.

Video su questo argomento "Così Putin minaccia l'Europa". Zelensky avverte l'Ue

Secondo quanto rivelato dall'account Telegram General Svr, nei giorni scorsi il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Nikolai Patrushev, in un meeting avrebbe messo in guardia Putin sull'attivismo di Prigozhin ormai proiettato "nell'Olimpo politico della Russia". L'oligarca sta mettendo le basi per una carriera politica a colpi di interviste, contatti e incontri, e mette in tatto una sorta di pressino e del capo del Cremlino forte dei suoi 37.000 soldati e un budget, affidatogli dallo stesso Putin, "di 15 miliardi di dollari, mentre i servizi speciali russi non sono in grado di controllare le sue spese, né ne hanno diritto", si legge nel post del sedicente ex generale dell'Intelligence russa.

"Recedere accordo se Kiev viola garanzie". La minaccia di Putin sul grano

Secondo i militari di Mosca entro un anno "Prigozhin diventerà quasi il principale fattore di destabilizzazione della situazione in Russia" e per questo Patrushev ha proposto a Putin di "neutralizzare" il capo del gruppo Wagner. Dal canto sui, Putin avrebbe affermato di "prendere in considerazione le proposte", sottolineando tuttavia l'importanza dell'esercito privato nella guerra.

Centrale nucleare staccata dalla rete elettrica. Zaporizhzhia sotto il controllo russo

In sintesi, c'è "un grave conflitto" nel cerchio magico di Putin anche perché Prigozhin agirebbe in piena autonomia in Ucraina, arrivando a far uccidere i soldati e ufficiali russi che non si allineano. Al momento, sottolinea General Svr, Putin difende il suo uomo di fiducia ma presto "dovrà scegliere con chi stare, con Prigozhin o con le forze di sicurezza. Entrambe le opzioni sono gravide di conseguenze negative", si legge nel post.