Meloni trova un'alleata in Europa. Metsola: "Risposta comune per l'energia"

Un incontro buono e costruttivo. Con queste parole, il portavoce della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, descrive l'incontro con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Un incontro cordiale, nel quale le due presidenti si chiamavano per nome e parlavano principalmente in italiano (ma anche in inglese).

C'è stato un incontro bilaterale a due in privato nell'ufficio del Presidente Metsola per circa 20 minuti, seguito da un incontro formale per circa 45 minuti. La presidente Metsola ha ringraziato la presidente del Consiglio per la sua prima visita fuori dall'Italia al Parlamento Europeo a Bruxelles, dimostrando sia il suo impegno per l'Ue che per i parlamenti eletti democraticamente. Meloni e Metsola hanno discusso della situazione attuale con l'invasione russa dell'Ucraina, gli alti prezzi dell'energia e l'inflazione.

"Su energia e inflazione, le persone hanno bisogno di noi ora, dobbiamo agire ora. Sono consapevole che gli Stati membri hanno realtà diverse, ma dobbiamo trovare il coraggio e la volontà politica per agire come abbiamo fatto durante la pandemia: unendo le forze" ha detto la presidente del Parlamento Ue a Meloni. Le due presidenti hanno poi convenuto sulla necessità dell'unità dell'Ue e ha menzionato l'importanza di adottare quanto prima i pacchetti RePowererEU e il cambiamento climatico (Fit for 55).

In sintesi, l'incontro ha confermato che l'Italia continuerà a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale dell'Ue, conclude il portavoce.