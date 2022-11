Giorgia Meloni sul viaggio a Bruxelles: la voce dell'Italia sarà forte

03 novembre 2022 a

Giorgia Meloni lancia la sfida all'Europa. Il premier italiano sarà a colloquio con i vertici delle istituzioni comunitarie per affrontare tutti i nodi aprti. Primo su tutti il caro bollette e la crisi energetica. Secondo il nostro presidente del Consiglio dei Ministri sono necessari interventi comuni per far fronte a un'emergenza che coinvolge l'intero occidente. Meloni pubblica un post sui social per esprimere l'impegno con cui incontrerà Roberta Metsola, Ursula von der Leyen e Charles Michel.

"Sarò a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee - scrive Meloni su Facebook - La voce dell'Italia in Europa sarà forte: siamo pronti ad affrontare le grandi questioni, a partire dalla crisi energetica, collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione".