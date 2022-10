Carlo vende i cavalli della regina, è bufera. "Cosa farà con le scuderie reali"

Sullo stesso argomento: Re Carlo toglie a Harry il titolo di capitano dei Royal Marines

Alessandra Zavatta 29 ottobre 2022 a

a

a

Carlo si vende i cavalli della regina Elisabetta. E punta a trasformare le scuderie in museo. Una notizia che ha suscitato non poche polemiche in Gran Bretagna perché la sovrana scomparsa l’8 settembre scorso amava particolarmente quegli animali e ha cavalcato finché l’avanzare dell’età non glielo ha impedito. “Re Carlo ha venduto quattordici cavalli da corsa, un terzo di quelli ereditati da sua madre, alla fiera di Tattersalls, a Newmarket, nel Suffolk”, scrive il quotidiano Daily Mail.

Panico a Palazzo: "Harry e Andrea vicerè". Mossa del re per far fuori i parenti scomodi

“Ne ha ricavato un milione di sterline, ha guadagnato una media di 76.821 sterline per ogni cavallo. Ha ceduto pure Just Fine, il suo primo cavallo vincitore di una gara da trecentomila sterline. Mentre il giovanissimo Tack è stato piazzato a sole quattromila sterline. Venduto anche Love Affairs, che è stato l'ultimo campione a ottenere un trofeo per Elisabetta due giorni prima della morte”. Una fonte vicina al Royal Sandringham Stud ha rivelato l’intenzione della Casa Reale di ridurre l’allevamento di cavalli da corsa e di trasformare l’intero comprensorio dove ora si trovano le scuderie in un museo entro tre anni. Una fonte da Buckingham Palace ha confermato che Carlo ridurrà il numero di cavalli, ma ha aggiunto: "Il desiderio è di continuare con le tradizioni e i legami con le competizioni ad Ascot ma non sulla stessa scala di Sua Maestà la regina che aveva una vera e propria passione".

Sunak debutta a Buckingham Palace, la cerimonia con re Carlo

Elisabetta II ereditò il Royal Stud dal padre, Giorgio VI, e il centro di allevamento di Sandringham ha prodotto nel corso del tempo un gran numero di purosangue vincitori. Ma la defunta monarca ha sovvenzionato i pesanti costi di gestione dell’hobby dalla sua borsa privata, poiché non sempre l'attività ha generato un profitto. Il 2021 è stata la migliore stagione per la regina, con 36 vincitori che hanno guadagnato 590mila sterline di montepremi. I giornali inglesi stimano che abbia guadagnato circa 10 milioni di sterline in premi in denaro nel corso della vita. L’allevamento di cavalli da corsa iniziò con solo due addestratori e venti animali negli Anni Cinquanta. Elisabetta ha continuato a discutere "del suo amore per i cavalli fino alla fine", secondo il fidato consigliere John Warren. Ma il nuovo sovrano punterebbe a tagliare i rami “non redditizi” delle numerose attività della Casa Reale.