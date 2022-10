Quando esce il libro del Principe Harry: c'è la data. E già si teme la vendetta

Giada Oricchio 27 ottobre 2022 a

“Spare” (La riserva) è il titolo dell’autobiografia del principe Harry d’Inghilterra. Il memoriale uscirà il 10 gennaio 2023 e si preannuncia uno tsunami sulla Royal family, in particolare per Re Carlo III, la regina consorte Camilla e i duchi di Cornovaglia William e Kate. Oggi, l'editore Penguin Random House ha rivelato il titolo, il costo (28 sterline) e lo spirito del libro: “è pieno di intuizione, autoesame e saggezza duramente conquistata”.

Scelta interessante, quella del titolo: "Spare", la riserva, fa riferimento al soprannome di Harry come secondo nella gerarchia rispetto all'erede al trono William. Il tomo doveva uscire in questi mesi, ma la pubblicazione è stata posticipata in segno di rispetto per la morte della regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre scorso.

Tuttavia, con l’ascesa al trono del padre Carlo, il duca di Sussex ha fatto pressione per modificare a tutti i costi gli aspetti più critici nei confronti dei Windsor. Ha chiesto di smussare certi passaggi perché teme la “vendetta” del Re, ma l’editore ha detto no. Nel comunicato stampa rilasciato oggi si legge: “Spare riporta immediatamente i lettori a una delle immagini più brucianti del ventesimo secolo: due giovani ragazzi, due principi, che camminano dietro la bara della madre mentre il mondo guardava con dolore e orrore. Mentre Diana, principessa del Galles, veniva sepolta, miliardi di persone si chiedevano cosa dovessero pensare e sentire i principi e come si sarebbero svolte le loro vite da quel momento in poi”.

Fin dalla nota si capisce che non saranno rose e fiori per la monarchia britannica: “Per Harry, questa è finalmente la sua storia. Con la sua cruda e incrollabile onestà, Spare è una pubblicazione piena di intuizione, rivelazione, autoanalisi e saggezza duramente conquistata sul potere eterno dell'amore rispetto al dolore”.

Per mettere in piazza i panni sporchi e la sua privacy (intoccabile per i tabloid, ma fonte di reddito alla Kardashian per i Sussex, nda), il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana ha incassato un anticipo di 20 milioni di dollari su quasi 40 per un ciclo di tre libri e ne ha donati 1.500.000 a un ente di beneficenza per bambini affetti da Aids/Hiv e 300.000 a WellChild, associazione di cui è stato patrono per 15 anni. Markus Dohle, ceo di Random House, ha dichiarato: “Siamo onorati di pubblicare la storia sincera ed emotivamente potente del principe Harry. Condivide un viaggio personale straordinariamente commovente dal trauma alla guarigione. Si parla del potere dell'amore e ispirerà e incoraggerà milioni di persone in tutto il mondo”.

Amore per sé stesso, per la moglie Meghan Markle e i figli, ma non per la famiglia d’origine. Il contenuto di “Spare”, infatti, potrebbe terremotare la corona di Carlo III che non reagirà in modo diplomatico come la madre Queen Elizabeth. In caso di attacchi e accuse, il Re è pronto a revocare per editto i titoli nobiliari a Harry e Meghan e a non concedere quelli di principe e principessa a Archie e Lilibet Diana.