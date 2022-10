Carlo III, scoppia il caso dei viceré: la mossa per fare fuori Harry e Andrea

27 ottobre 2022 a

Un atto ufficiale di re Carlo III firmato dal ribelle Harry o dal principe degli scandali Andrea? L'ipotesi è concreta viste le rigide regole previste dalla Corona per le figure destinate a fare le veci del re in caso di assenza o impedimenti di ogni tipo. Tanto che il sovrano è dovuto correre ai ripari muovendosi su un crinale piuttosto stretto e ripido: salvaguardare l'immagine del regno senza umiliare i familiari ormai lontani dalla Corona.

A Westminster scoppia il caso dei viceré, ossia l’elenco di persone che possono sostituire il sovrano nelle funzioni ufficiali quando è all’estero (Carlo e Camilla avrebbero intenzione di viaggiare molto nei prossimi mesi) o indisposto. In questa lista figurano la consorte e i quattro primi eredi al di sopra dei 21 anni. L'elenco è presto fatto: la regina Camilla, i figli William e Harry, il fratello Andrea e sua figlia Beatrice. I nomi del duca di Sussex e del duca di York sono quelli che preoccupano: la possibilità che vengano chiamati a firmare documenti in nome della Corona o ricevano le credenziali degli ambasciatori sono concrete. Tanto che la questione, spiega il Corriere, è stata sollevata alla Camera dei Lord.

La mossa di Carlo è un equilibrismo familiar-diplomatico. L'uovo di Colombo per evitare di degradare Harry e Andrea è infatti "allargare la lista dei Consiglieri di Stato, in modo da includere gli altri due figli della regina Elisabetta, ossia Anna e Edoardo". E così aggiungere altre due possibilità di "vicereggenza" prima dei due reprobi, il principe fuggito in America sulla spinta della moglie Meghan Markle, e il fratello di Carlo bandito dalla vita pubblica per essere sostato travolto dallo scandalo sessuale legato al finanziere Usa Jeffrey Epstein. L'iter prevede un emendamento dell’Atto di Reggenza, che deve essere approvato dal Parlamento e dal governo, ora nelle mani del premier Rishi Sunak. Procedura lunga e ricca di insidie, necessariamente da portare a termine prima del prossimo viaggio all'estero della coppia reale all'inizio del 2023.