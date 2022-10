Re Carlo toglie a Harry il titolo di capitano dei Royal Marines

Alessandra Zavatta 28 ottobre 2022 a

Carlo d’Inghilterra sostituisce il principe Harry come capitano generale dei Royal Marines. Il nuovo sovrano diventa capo cerimoniale degli amati Commandos del duca di Sussex. Un giorno dopo l'annuncio della pubblicazione del libro di memorie del figlio. Harry era molto affezionato al titolo militare, seppure fosse un titolo onorario, da cui era già stato sospeso dalla regina Elisabetta nel 2020, quando il Duca era andato a vivere negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle, rinunciando a svolgere ruoli ufficiali per la Casa Reale. Sperava di riottenerlo, di farsi perdonare.

La questione era rimasta in sospeso fino ad oggi. A far propendere il re per una soluzione definitiva, secondo il quotidiano britannico Daily Mail, sarebbe stato proprio l’annuncio della pubblicazione di “Spare”, il libro di memorie di Harry, annunciata per il 10 gennaio prossimo. Nel volume, nonostante la revisione effettuata dal principe ne abbia smussato le pagine più polemiche dopo la morte di Elisabetta II, potrebbe comunque mettere in difficoltà Carlo e Camilla proprio prima dell’incoronazione. E’ stato definito un “libro bomba di onestà cruda e incrollabile”. La Casa Reale non ha però perdonato il fatto di essere stata avvertita all’ultimo momento della data della pubblicazione. E così il sovrano, dopo avere affidato al primogenito William l’organizzazione della cerimonia per l’ascesa al trono prevista il 6 maggio prossimo, ha “degradato” Harry. E ha sottolineato che per lui "è un grande onore assumere il ruolo”.

Del resto Carlo è un veterano della Royal Navy e ha prestato servizio insieme ai Marines a bordo dell'HMS Hermes, come parte dell'845° Naval Air Squadron, completando esercitazioni militari nell'Atlantico e nelle Indie occidentali. Accanto al nuovo ruolo, continuerà a ricoprire il grado di ammiraglio della flotta nella Royal Navy. Harry era stato nominato capitano generale dalla regina nel dicembre 2017, succedendo al principe Filippo. La scelta di vivere negli Usa ha fatto perdere al duca di Sussex anche gli altri ruoli formali, tra cui comandante onorario dell'aeronautica militare della base di Honington e commodoro in capo delle piccole navi e dei comandi reali. Harry, ex ufficiale dell'esercito con una passione per la realtà miliare, era ansioso di mantenere legami formali con le forze armate britanniche. E capitano dei Royal Marines era quello a cui teneva di più.