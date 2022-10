Il marito di Nancy Pelosi preso a martellate in casa. Biden: "Orribile attacco"

28 ottobre 2022 a

Il marito della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi è stato aggredito in casa da un uomo armato di martello. Paul Pelosi, 82 anni, ha riportato diverse ferite, lividi e lesioni. Ma non è in pericolo di vita. E' stato aggredito mentre si trovava nella sua abitazione a San Francisco. Al momento dell’aggressione la speaker non era in casa. Il portavoce di Pelosi, Drew Hamill, ha dichiarato che l’aggressore si trova ora sotto custodia della polizia di San Francisco e che anche il dipartimento di polizia del Congresso e l’Fbi si stanno occupando del caso.

Sul caso è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha sentito la speaker della Camera Nancy Pelosi e le ha espresso il suo "sostegno dopo l'orribile attacco". Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, riferendo che il presidente è lieto del fatto che per Paul Pelosi è atteso un pieno recupero.