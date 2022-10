Usa, tutte le gaffe di Biden: dall'Armageddon nucleare al cancro

08 ottobre 2022 a

Un'altra gaffe per il presidente Joe Biden. L'ennesima. È così che il sito nicolaporro.it pubblica il resoconto di tutti gli scivoloni del presidente Usa che puntualmente viene smentito dalla Casa Bianca. Una sorta di compilation clamorosa.

Si inizia con la gaffe più recente: durante il suo intervento di ieri sul rischio di una guerra nucleare con la Russia, Biden, ha parlato di “un’apocalisse” ed “un Armageddon” a proposito dell’utilizzo dell’atomica da parte di Putin. Parole dure che avevano subito provocato la replica della portavoce del ministro degli Esteri Lavrov, che ha parlato di propaganda disinformativa e speculativa dell’Occidente. La Casa Bianca è subito corsa ai ripari specificando come non vi siano “indicazioni che la Russia si stia preparando ad usare l’arma nucleare”. E alla domanda, secondo cui le parole così guerrigliere di Biden dipenderebbero da nuove fonti dell’intelligence, la risposta del portavoce è stata un secco no. Non è la prima volta che la Casa Bianca è costretta ad raddrizzare il tiro delle dichiarazioni del presidente. Pochi mesi fa, Biden auspicò un “cambio di regime in Russia”. Dopo poche ore, è arrivata la smentita da parte di Washington anche se il leader democratico decise di non ritrattare quanto detto precedentemente. E ancora un altro incidente ad agosto, durante i giorni della ritirata dall’Afghanistan, quando secondo buona parte dei vertici militari sarebbe stato necessario un ritiro coordinato delle truppe lasciando ancora un numero complessivo di 2.500 truppe sul territorio. Un suggerimento che cadde nel vuoto finché Biden affermò di non avere mai ottenuto queste informazioni.

Biden ridotto così: la frase incomprensibile. E il video fa il giro del mondo

Un altro caso fu quando si rischiò un confronto armato diretto con la Cina in occasione della visita a Taipei da parte della speaker Nancy Pelosi, più volte osteggiata dal presidente americano, ma senza ottenere alcun risultato. Sempre a proposito di Taiwan, lo scorso aprile, la Casa Bianca dichiarò di essere stata “colta di sorpresa” dall’intervento di “Sleepy Joe”, circa la volontà di affiancare militarmente l’isola di Formosa, in caso di invasione da parte di Pechino. Ma non finisce qui. A luglio, in occasione di una conferenza stampa per annunciare nuove misure da applicare sul tema dell’emergenza climatica, Biden annunciò di avere il cancro. Una dichiarazione spiegata dal portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, che ha specificato come Biden facesse riferimento ad un tumore alla pelle, rimosso prima di salire in carica. Altra gaffe, durante l’annuncio del decreto a sostegno all’aborto – dopo la sentenza della Corte Suprema, che riservava la materia a ciascuno Stato Federale – quando il presidente statunitense lesse i consigli che il suo staff gli aveva lasciato, per rendere il discorso più incisivo. Non a caso, dopo tutti questi scivoloni, lo staff di Biden ha smentito una possibile ricandidatura del presidente in carica per le prossime elezioni nel 2024.