Meloni premier, l'Ue si congratula. Il messaggio di Biden: "L'Italia vitale alleato"

Gli auguri di Ursula Von der Leyen, di Joe Biden e di Volodymyr Zelensky alla neo premier Giorgia Meloni, la prima presidente del Consiglio donna che oggi al Quirinale ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Unione Europea si congratula per il nuovo governo di centrodestra. "Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente italiana del Consiglio, la prima donna a ricoprire questo ruolo" scrive su Twitter la presidente della Commissione europea, von der Leyen "Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dichiara di essere "impaziente di lavorare con Meloni su Ucraina e diritti". Nella nota diffusa dalla Casa Bianca si legge: "Come i leader nel G7, sono impaziente di continuare a lavorare per far avanzare il nostro sostegno all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per le sue aggressioni, garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile".

Cinguetta gli auguri anche il presidente dell'Ucraina il presidente ucraino Volodymir Zelensky mentre nel Paese l'allerta aerea è altissima. "Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna presidente del Consiglio d'Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo!".

Il giuramento della premier Meloni e del nuovo governo è nelle homepage delle principali testate internazionali. "Giorgia Meloni ha prestato giuramento come prima ministra italiana. Alcuni temono la svolta a destra che ha promesso di dare", titola la Cnn. "È destinata a formare il governo più di destra che l'Italia abbia visto negli ultimi decenni", si legge sull'emittente Usa, "la vittoria di Meloni alle elezioni parlamentari del mese scorso suggerisce che il fascino del nazionalismo rimane immutato in Italia, ma la sua promessa di dare al paese una svolta di estrema destra lascia ancora molti incerti su cosa accadrà dopo". "La postfascista Meloni ha giurato come prima capa del governo italiano", scrive il tedesco Spiegel, secondo cui "Matteo Salvini diventa il suo vice ma deve accontentarsi del ministero delle Infrastrutture". Per Le Monde "la leader di estrema destra Giorgia Meloni presenta un governo volto a rassicurare i partner di Roma", e sottolinea che "la nomina di personalità esperte e filoeuropee a ruoli chiave (affari esteri, Europa, economia) segna una forma di continuità, mentre la priorità del nuovo gabinetto sarà la situazione economica".